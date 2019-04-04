Цикл Білого Місяця все виправить: астролог розповів, коли закінчиться війна на Донбасі

Відомий астролог Влад Росс зробив свій прогноз про те, коли закінчаться військові дії на сході України. Про це він розповів у своєму коментарі для видання "Главред".

Влад Росс вважає, що війну на Донбасі можна буде закінчити тільки за допомогою миротворчого контингенту, який буде введений на окуповані території східних областей в найближчі два роки. Він зазначив, що війна до 2021 року має закінчиться.

"З великою ймовірністю сьогодні можна прогнозувати, що на Донбасі в найближчі роки таки з'явиться миротворчий контингент. Швидше за все, це відбудеться в середині або в другій половині 2020 року", - розповів астролог.

Астролог розповів, коли закінчиться війна на Донбасі (pixabay.com)

Крім того, він повідомив, що 2020 рік стане знаковим для України, так як в цей період почнеться цикл Білого Місяця.

"У 2021 році навряд чи в Україні ще триватиме війна. Саме в цей час буде цикл Білого Місяця. Білий Місяць – це дуже гарна планета в астрології. Вона – ознака того, що нарешті має засяяти розум, це добра звістка від Бога", - розповів астролог і додав, що військові дії припиняться саме завдяки миротворцям.

"Так що в 2021 році, за моїми оцінками, в Україні вже точно не буде війни, стрільби, жертв. А це станеться саме завдяки появі на Донбасі миротворчого контингенту у блакитних касках", - резюмував Влад Росс.

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