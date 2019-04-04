Цикл Белой Луны все исправит: астролог рассказал, когда закончится война на Донбассе

Известный астролог Влад Росс сделал свой прогноз о том, когда закончатся военные действия на востоке Украины. Об этом он рассказал в своем комментарии для издания "Главред".

Влад Росс считает, что войну на Донбассе можно будет закончить только с помощью миротворческого контингента, который будет введен на оккупированные территории восточных областей в ближайшие два года. Он отметил, что война к 2021 году должна закончится.

"С большой вероятностью сегодня можно прогнозировать, что на Донбассе в ближайшие годы таки появится миротворческий контингент. Скорее всего, это произойдет в середине или во второй половине 2020 года", - рассказал астролог.

Астролог рассказал, когда закончится война на Донбассе (pixabay.com)

Кроме того, он сообщил, что 2020 год станет очень знаковым для Украины, так как в этот период начнется цикл Белой Луны.

"В 2021 году вряд ли в Украине еще будет продолжаться война. Именно в это время будет цикл Белой Луны. Белая Луна – это очень благостная планета в астрологии. Она – признак того, что наконец должен воссиять разум, это благая весть от Бога", - рассказал астролог и добавил, что военные действия прекратятся именно благодаря миротворцам.

"Так что в 2021 году, по моим оценкам, в Украине уже точно не будет войны, стрельбы, жертв. А это произойдет именно благодаря появлению на Донбассе миротворческого контингента в голубых касках", - резюмировал Влад Росс.

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