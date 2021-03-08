ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ці квіти категорично не можна дарувати на 8 березня: можуть накликати біду

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 06:24
Ці квіти категорично не можна дарувати на 8 березня: можуть накликати біду 8 березня жінкам можна дарувати не всі квіти (фото: pexels.com)
Автор: Styler

8 березня 2021 року українці святкують вже сьогодні. Звичайно ж чоловіки захочуть порадувати своїх дружин, дівчат, дочок, матерів, сестер і колег подарунками та квітами. Але деякі квіти можуть не тільки вразити чи розчарувати, але і накликати біду на одержувача букета.

Які ж квіти і букети не можна дарувати на 8 березня? Відповідь на це запитання читайте в нашому матеріалі.

Червоні гвоздики

Більшість людей асоціюють червоні гвоздики з квітами, покладеними у підніжжя пам'ятника. А гострі пелюстки гвоздик вважаються ознакою агресії. Окрім того червона гвоздика історично має зловісний сенс - з нею асоціювалася кров, квітка могла накликати нещастя.

Букет, що ось-ось зав'яне

Краще жодного букета, ніж "втомлений". А жінкам у віці такі квіти не можна дарувати категорично - вони можуть неправильно зрозуміти ваш "натяк" на в'янення.

Штучні квіти

Такі букети, хоча і дуже красиві і практично вічні, краще підійдуть для похорону. Те ж стосується і засохлих квітів - якщо звісно ваша дівчина не збирає гербарії.

Яскраво-червоні квіти

Цей букет не можна дарувати молодій дівчині, якщо тільки ви не хочете показати цим жестом, що ви відчуваєте до неї сильну пристрасть. Червоні квіти - це зізнання в коханні.

Квіти, що сильно пахнуть

Дуже ароматні квіти можуть викликати головні болі. Крім того, слід подумати про наявність алергії у жінки.

Кактуси

Звичайно, якщо ваша жінка - цінитель сукулентів, такий презент їй може сподобатися. Але в більшості випадків кактус є ознакою агресивного ставлення до одержувача подарунка

Жовті квіти

Букет квітів такого кольору символізує розлуку і розставання. Дівчина, отримавши жовті троянди або тюльпани, може вирішити, що ви їй зрадили або хочете з нею порвати.

Зауважимо, що при виборі букета варто, перш за все орієнтуватися на звички і побажання жінки. Адже подарувавши "правильний букет" ви дасте зрозуміти, що вмієте чути і бачити вашу жінку.

Читайте також про те, чи потрібне українцям свято 8 березня.

Також ми підготували топ-5 фільмів про великих і сильних жінок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя 8 марта
LITE
Любов повернеться до вас кармою: астрологічний прогноз на період з 8 по 15 березня
Любов повернеться до вас кармою: астрологічний прогноз на період з 8 по 15 березня