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Эти цветы категорически нельзя дарить 8 марта: могут навлечь беду

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 06:24
Эти цветы категорически нельзя дарить 8 марта: могут навлечь беду 8 марта женщинам можно дарить не все цветы (фото: pexels.com)
Автор: Styler

8 марта 2021 года украинцы празднуют уже сегодня. Конечно же мужчины захотят порадовать своих жен, девушек, дочерей, мам, сестер и коллег подарками и цветами. Но некоторые цветы могут не только расстроить или разочаровать, но и навлечь беду на получателя букета.

Какие же цветы и букеты нельзя дарить на 8 марта? Ответ на этот вопрос читайте в нашем материале.

Красные гвоздики

Большинство людей ассоциируют красные гвоздики с цветами, положенными у подножья памятника. А острые лепестки гвоздик считаются признаком агрессии. Кроме того красная гвоздика исторически имеет зловещий смысл - с ней ассоциировалась кровь, цветок мог навлечь несчастья.

Увядающий букет

Лучше никакого букета, чем "уставший". А женщинам в возрасте такие цветы нельзя дарить категорически - они могут неправильно понять ваш "намек" на увядание.

Искусственные цветы

Такие букеты, хотя и очень красивы и практически вечны, лучше подойдут для похорон. То же касается и засохших цветов - если конечно ваша девушка не собирает гербарии.

Ярко-красные цветы

Этот букет нельзя дарить молодой девушке, если только вы не хотите показать этим жестом, что вы испытываете к ней сильную страсть. Красные цветы - это признание в любви.

Сильно пахнущие цветы

Слишком ароматные цветы могут вызывать головные боли. Кроме того, следует подумать о наличии аллергии у женщины.

Кактусы

Конечно, если ваша женщина - ценитель суккулентов, такой презент ей может понравиться. Но в большинстве случаев кактус является признаком агрессивного отношения к получателю подарка

Желтые цветы

Букет цветов такого цвета символизирует разлуку и расставание. Девушка, получив желтые розы или тюльпаны, может решить, что вы ей изменили или хотите с ней порвать.

Добавим, что при выборе букета стоит, прежде всего ориентироваться на привычки и пожелания женщины. Ведь подарив "правильный букет" вы дадите понять, что умеете слышать и видеть вашу женщину.

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