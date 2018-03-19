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"Туалетна реклама": мережу обурила столична кав'ярня, де пропонують перевезення в РФ

STYLERLIFE        19.03.2018 - 12:29
Фото: реклама перевезень в РФ (facebook.com/Yaroslav.Bondarenko.UA)
Фото: реклама перевезень в РФ (facebook.com/Yaroslav.Bondarenko.UA)

У закладі помітили листівки з відповідною рекламою біля метро

У закладі помітили листівки з відповідною рекламою біля метро "Чернігівська", поширюють рекламу регулярних перевезень з Києва до Москви. Про це повідомив Ярослав Бондаренко на своїй сторінці в Facebook і прикріпив фотографію листівки.

"Реклама для рабів. Не довго ранок був добрим... Відправив пачку туалетного реклами в сміття - каламутить від квітів країни виродків... Метро "Чернігівська", прямо в кав'ярні... Олександр ПНХ зі своїми перевезеннями", - пише він.

Скріншот поста (facebook.com/Yaroslav.Bondarenko.UA)

Користувачі висловили своє обурення в коментарях.

"У західній Україні це теж не нерідке явище, на жаль", - зазначили в мережі.

"У нас регулярно по стовпах та під'їздах клеять", - уточнили користувачі.

Раніше помітили, що у столичному супермаркеті продають іграшки із символікою РФ.

"В цьому торговому центрі продають предмети, через які безпосередньо йде пропаганда російських спецслужб, російських силових структур", - зазначив Філімоненко.

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