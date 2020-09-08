У Туреччині раптово помер турист з України: рідні в стані шоку

В Туреччині раптово помер житель Закарпаття, який разом з донькою і дружиною відправився на курорт у відпустку.

Житель Виноградова Закарпатської області Отто Лях разом зі своєю дружиною Вікторією і донькою відправився на відпочинок до Туреччини. Однак там чоловік захворів і помер. За попередньою інформацією, причиною смерті стала коронавірусна інфекція. Вікторія Лях повідомила про смерть чоловіка на своїй сторінці в Facebook.

"У мене зараз не вистачає слів, щоб щось написати, ти був частиною нашого серця і душі, ти був замком з його високими стінами, нашим спокоєм, нашою радістю, ти, милий, для нас був цілим всесвітом! Ні, ти не вмер, ти будеш жити вічно в наших серцях і думках", - написала Вікторія.

Деталі трагедії також повідомила близька подруга сім'ї Ірина Гуцол. Вона звернулася до людей з проханням про допомогу українській родині.

"Потрібна ваша допомога! У моєї подруги Вікторії Лях помер чоловік від коронавірусу в Туреччині. Ця страшна пандемія косить і забирає кращих з кращих. Тому прошу про допомогу, оскільки Віка з донькою біля чоловіка в Туреччині й потрібні величезні кошти, щоб транспортувати тіло чоловіка додому", - написала Ірина і розмістила номер картки для збору коштів.

Як вона пояснила в коментарях, у чоловіка була оформлена страховка на випадок COVID-19 і коли він захворів, страховка покрила кошти на лікування. Він помер на наступний день після закінчення дії страховки, і компанія відмовляється покрити кошти не репатріацію.

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