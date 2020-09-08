В Турции внезапно умер турист из Украины: родные в состоянии шока

В Турции внезапно умер житель Закарпатья, который вместе с дочкой и женой отправился на курорт в отпуск.

Житель Виноградово Закарпатской области Отто Лях вместе со своей женой Викторией и дочкой отправился на отдых в Турцию. Однако там мужчина заболел и скончался. По предварительной информации, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Виктория Лях сообщила о смерти мужа на своей странице в Facebook.

"У меня сейчас не хватает слов, чтобы что-то написать, ты был частью нашего сердца и души, ты был замком с его высокими стенами, нашим спокойствием, нашей радостью, ты, милый, для нас был целой вселенной! Нет, ты не умер, ты будешь жить вечно в наших сердцах и мыслях", - написала Виктория.

Детали трагедии сообщила также близкая подруга семьи Ирина Гуцол. Она обратилась к людям с просьбой о помощи украинской семье.

"Нужна ваша помощь! У моей подруги Виктории Лях умер муж от коронавируса в Турции. Эта страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших. Поэтому прошу о помощи, так как Вика с дочкой возле мужа в Турции и нужны огромные средства, чтобы транспортировать тело мужчины домой", - написала Ирина и разместила номер карты для сбора средств.

Как она объяснила в комментариях, у мужчины была оформлена страховка на случай COVID-19 и когда он заболел, страховка покрыла средства на лечение. Он скончался на следующий день после окончания действия страховки, и компания отказывается покрыть средства не репатриацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер легендарный украинский диктор Николай Козий, который озвучивал многие известные фильмы и сериалы.

А также рассказывали о том, что скончался главный герой сериала "Воронины", актер Борис Клюев.