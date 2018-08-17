"Ти тварина": депутати Мосійчук і Шахов влаштували ще одну бійку (відео)

На цей раз депутати побилися в ліфті, виходячи з ефіру, де стався перший конфлікт
Народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов і депутат-"радикал" Ігор Мосійчук, що побилися в прямому ефірі телеканалу "Прямий", влаштували ще одну бійку. Відповідне відео з'явилося в YouTube.
Народні обранці вирішили продовжити конфлікт після ефіру. У ліфті вони продовжили суперечку і взаємні образи, а потім знову зчепилися в бійці.
Сергій Шахов почав ображати Ігоря Мосійчука, назвавши його "політичною повією". Мосійчук накинувся на свого опонента. Депутатів швидко розняли. Виходячи з ліфта Шахов назвав "радикала" "твариною".
Відео: Мосійчук і Шахов побилися вдруге, в ліфті (youtube.com/ТелеканалПрямий)
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.
Скріншот коментарів (youtube.com/ТелеканалПрямий)
Раніше позафракційний народний депутат Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на телеканалі NewsOne.
Також народні депутати України розповіли, чи траплялися у їхньому житті бійки.
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