"Ти тварина": депутати Мосійчук і Шахов влаштували ще одну бійку (відео)

Колаж РБК-Україна

На цей раз депутати побилися в ліфті, виходячи з ефіру, де стався перший конфлікт

Народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов і депутат-"радикал" Ігор Мосійчук, що побилися в прямому ефірі телеканалу "Прямий", влаштували ще одну бійку. Відповідне відео з'явилося в YouTube.

Народні обранці вирішили продовжити конфлікт після ефіру. У ліфті вони продовжили суперечку і взаємні образи, а потім знову зчепилися в бійці.

Сергій Шахов почав ображати Ігоря Мосійчука, назвавши його "політичною повією". Мосійчук накинувся на свого опонента. Депутатів швидко розняли. Виходячи з ліфта Шахов назвав "радикала" "твариною".

Відео: Мосійчук і Шахов побилися вдруге, в ліфті (youtube.com/ТелеканалПрямий)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

Скріншот коментарів (youtube.com/ТелеканалПрямий)

Раніше позафракційний народний депутат Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на телеканалі NewsOne.

Також народні депутати України розповіли, чи траплялися у їхньому житті бійки.

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