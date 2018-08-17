"Ты животное": депутаты Мосийчук и Шахов устроили еще одну драку (видео)

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На этот раз депутаты подрались в лифте, выходя из эфира, где произошел первый конфликт

Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов и депутат-"радикал" Игорь Мосийчук, которые подрались в прямом эфире телеканала "Прямой", устроили еще одну драку. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Народные избранники решили продолжить конфликт после эфира. В лифте они продолжили спор и взаимные оскорбления, а затем снова сцепились в драке.

Сергей Шахов принялся оскорблять Игоря Мосийчука, назвав его "политической проституткой". Мосийчук набросился на своего оппонента. Депутатов быстро разняли. Выходя из лифта Шахов назвал "радикала" "животным".

Видео: Мосийчук и Шахов подрались во второй раз, в лифте (youtube.com/ТелеканалПрямий)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

Скриншот комментариев (youtube.com/ТелеканалПрямий)

Ранее внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на телеканале NewsOne.

Также народные депутаты Украины рассказали, случались ли в их жизни драки.

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