"У нас же все безкарно": відома волонтерка гостро висловилася про моральні цінності і корупції при ДТП в Україні

Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

Наталія Юсупова порівняла відношення до ДТП в Україні та закордоном

Нещодавно громадський діяч, волонтер і світська левиця Наталія Юсупова опублікувала проникливий пост на своїй сторінці в Facebook. Вона торкнулася моральні цінності, корупцію і безкарність в українському правосудді. Мова йшла про аварію, в результаті якої загинула 10-річна дитина.

"Багато років їжджу в Британію і тільки два рази бачила, як збивали мотоциклістів, які носяться як ненормальні. Обидва випадки не смертельні, відбулися легким переляком. Ніколи не бачила збитого людину на пішохідному переході, ніхто не поїде на червоний! Великі штрафи і страх сісти за ґрати відбиває бажання у народу порушувати. У нас же все безкарно!", - такими словами починає свій пост Наталія.

Недавня аварія, в якій на пішохідному переході загинула маленька дитина, що переходив дорогу в центрі Києва, і щоденні вечірні гонки по вулиці Лесі Українки спонукали бізнесвумен написати ці слова.

Наталя робить акцент на тому, що в основному, злочинці залишаються безкарними не тільки через корупцію в судах чи правоохоронних органів, але і з тієї причини, що справа закривається з позначкою "родичі не мають претензій до винного". Це означає, що порушник просто відкупився від батьків. Юсупова коментує це так: "ще страшніше звучить: "Ну, життя не повернути, а так хоч гроші отримають". Ось так і ходимо по колу".

Так і відбувається, що сам люди продають життя своїх близьких, а згодом шукають винних серед чиновників, суддів або поліцейських.

Скріншот поста Наталії Юсупової (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, нещодавно у столиці України сталося трагічне ДТП за участю дитини - Hummer смерть збив 10-річну дівчинку. Пізніше стали відомі подробиці жахливої аварії: водій-вбивця виявився родичем кримінального авторитета, а один з очевидців розповів про подробиці інциденту. Загибла дівчинка виховувалася в неповній родині, вже відомі подробиці про неї.

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