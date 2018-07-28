"У нас же все безнаказанно": известная волонтерка остро высказалась о моральных ценностях и коррупции при ДТП в Украине

Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

Наталья Юсупова сравнила отношение к ДТП в Украине и зарубежом

Недавно общественный деятель, волонтер и светская львица Наталья Юсупова опубликовала проникновенный пост на своей странице в Facebook. Она затронула моральные ценности, коррупцию и безнаказанность в украинском правосудии. Речь шла об аварии, в результате которой погиб 10-летний ребенок.

"Много лет езжу в Британию и только два раза видела, как сбивали мотоциклистов, которые носятся как ненормальные. Оба случая не смертельные, отделались легким испугом. Никогда не видела сбитого человека на пешеходном переходе, никто не поедет на красный! Большие штрафы и боязнь сесть за решетку отбивает желание у народа нарушать. У нас же все безнаказанно!", - такими словами начинает свой пост Наталья.

Недавняя авария, в которой на пешеходном переходе погиб маленький ребенок, переходивший дорогу в центре Киева, и ежедневные вечерние гонки по улице Леси Украинки побудили бизнесвумен написать эти слова.

Наталья делает акцент на том, что в основном, преступники остаются безнаказанными не только из-за коррупции в судах или правоохранительных органов, но и по той причине, что дело закрывается с пометкой "родственники не имеют претензий к виновному". Это значит, что нарушитель просто откупился от родителей. Юсупова комментирует это так: "еще страшнее звучит: "Ну, жизнь не вернуть, а так хоть деньги получат". Вот так и ходим по кругу".

Так и происходит, что сам люди продают жизни своих близких, а впоследствии ищут виноватых среди чиновников, судей или полицейских.

Скриншот поста Натальи Юсуповой (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, недавно в столице Украины произошло трагическое ДТП с участием ребенка - Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. Позже стали известны подробности ужасной аварии: водитель-убийца оказался родственником криминального авторитета, а один из очевидцев рассказал о подробностях инцидента. Погибшая девочка воспитывалась в неполной семье, уже известны подробности о ней.

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