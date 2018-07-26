В Киеве Hummer сбил ребенка: появились новые подробности о погибшей девочке

Фото: Место ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Знакомая рассказала где похоронят девочку

Анастасия Артемова, 10-летняя жертва смертельной ДТП, которая произошла в Киеве, на бульваре Леси Украинки, воспитывалась в неполной семье. Об этом сообщает "Обозреватель".

Мама девочки, 38-летняя Светлана, на данный момент находится в тяжелом состоянии. Известно, что дочку она воспитывала одна, так как развелась с ее отцом.

Знакомая Светланы, которая присутствовала в тот роковой вечер с ними, рассказала, что в момент ДТП, мама с дочкой возвращались домой.

Они переходили через дорогу по пешеходному переходу после того, как на светофоре загорелся зеленый свет. Вперед по переходу сначала побежал мальчик, который также находился с ними, а за ним 10-летняя Анастасия. Светлана шла за ними.

"Hummer фактически пронесся между Светой и мальчиком, сбив именно Настю", - рассказал знакомая.

Она сообщила, что родственники погибшей девочки сначала хотели ее кремировать в Киеве, но потом все-таки решили отвезти ее на родину и там похоронить. Анастасия вместе с мамой родом из города Коломна, Московской области, Россия.

Напомним, водитель Hummer, который в Киеве сбил насмерть девочку, сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что его автомобиль был неисправен и поэтому он не смог вовремя затормозить. Кроме того, он отметил, что дети выбежали из-за припаркованной на обочине машины.

"Я ехал во второй справа полосе. В правой полосе стоял припаркованный автомобиль. Из-за машины, стоявшей в правом ряду, выбежали два ребенка. Выбежали очень быстро. Первый ребенок успел проскочить ... Ехал я по ощущениям с умеренной скоростью. Почему не затормозила машина - я не понимаю", - заявил Островский.

Ранее мы писали о том, что была обнаружена еще одна жертва Кирилла Островского. Ранее молодой человек вместе с друзьями избил невинного человека в столичном супермаркете и сломал ему нос.

Видео: video.rbc.ua