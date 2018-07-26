У Києві Hummer збив дитину: з'явилися нові подробиці про загиблу дівчинку

Фото: Місце ДТП в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Знайома розповіла де поховають дівчинку

Анастасія Артемова, 10-річна жертва смертельної ДТП, яка сталася в Києві, на бульварі Лесі Українки, виховувалася в неповній сім'ї. Про це повідомляє "Обозреватель".

Мама дівчинки, 38-річна Світлана, на даний момент знаходиться у важкому стані. Відомо, що доньку вона виховувала одна, так як розлучилася з її батьком.

Знайома Світлани, яка була присутня в той фатальний вечір з ними, розповіла, що в момент ДТП, мама з донькою поверталися додому.

Вони переходили через дорогу по пішохідному переходу, після того, як на світлофорі загорілося зелене світло. Вперед по переходу спочатку побіг хлопчик, який також перебував з ними, а за ним 10-річна Анастасія. Світлана йшла за ними.

"Hummer фактично пронісся між Світланою і хлопчиком, збивши саме Настю", - розповів знайома.

Вона повідомила, що родичі загиблої дівчинки спочатку хотіли її кремувати в Києві, але потім все ж таки вирішили відвезти її на батьківщину і там поховати. Анастасія разом з мамою родом з міста Коломна Московської області, Росія.

Нагадаємо, водій Hummer, який в Києві збив на смерть дівчинку, зробив несподівану заяву. Він повідомив, що його автомобіль був несправний і тому він не зміг вчасно загальмувати. Крім того, він зазначив, що діти вибігли з-за припаркованої на узбіччі машини.

"Я їхав у другій смузі праворуч. У правій смузі стояв припаркований автомобіль. З-за машини, що стояла в правому ряду, вибігли дві дитини. Вибігли дуже швидко. Перша дитина встигла проскочити ... Їхав я по відчуттях з помірною швидкістю. Чому не загальмувала машина - я не розумію", - заявив Островський.

Раніше ми писали про те, що була виявлена ще одна жертва Кирила Островського. Раніше молодий чоловік разом з друзями побив невинну людину у столичному супермаркеті і зламав йому ніс.

Відео: video.rbc.ua