"Выбежали два ребенка": водитель Hummer, который в Киеве сбил насмерть девочку, сделал заявление

Обвиняемый Кирилл Островский рассказал свою версию произошедшего
Водитель внедорожника Hummer, бывший боксер, директор и владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, который сбил насмерть 10-летнюю Анастасию Артемову в Киеве, рассказал свою версию аварии. 26 июля во время заседания Шевченковского районного суда, на котором выбирается мера пресечения, Островский сообщил о неисправности своего автомобиля. Об этом сообщает Newsone.
"Я ехал во второй справа полосе. В правой полосе стоял припаркованный автомобиль. Из-за машины, стоявшей в правом ряду, выбежали два ребенка", - сказал Островский.
"Выбежали очень быстро. Первый ребенок успел проскочить ... Ехал я по ощущениям с умеренной скоростью. Почему не затормозила машина - я не понимаю", - заявил обвиняемый.
Он сказал, что его автомобиль был неисправен.
Также обвиняемый заверил, что бросил свой Hummer, чтобы проверить состояние девочки.
"Я не снимаю с себя ответственности. Попытки скрыться не было. Есть фотографии, где я стою с телефоном... Я очень сожалею о случившемся", - добавил он.
Стоит отметить, что парень родился в 1995 году.
Напомним, в Печерской районе Киева Hummer сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Леси Украинки вечером во вторник, 24 июля. Девочка умерла в карете скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что отец водителя рассказал другую версию происшествия. Отец обвиняемого Олег Островский заявил, что его сын не ехал на красный сигнал светофора.
Кстати, у Кирилла Островского, который совершил смертельное ДТП на Hummer в Киеве, ранее уже были проблемы с законом.
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