"Выбежали два ребенка": водитель Hummer, который в Киеве сбил насмерть девочку, сделал заявление

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Обвиняемый Кирилл Островский рассказал свою версию произошедшего

Водитель внедорожника Hummer, бывший боксер, директор и владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, который сбил насмерть 10-летнюю Анастасию Артемову в Киеве, рассказал свою версию аварии. 26 июля во время заседания Шевченковского районного суда, на котором выбирается мера пресечения, Островский сообщил о неисправности своего автомобиля. Об этом сообщает Newsone.

"Я ехал во второй справа полосе. В правой полосе стоял припаркованный автомобиль. Из-за машины, стоявшей в правом ряду, выбежали два ребенка", - сказал Островский.

"Выбежали очень быстро. Первый ребенок успел проскочить ... Ехал я по ощущениям с умеренной скоростью. Почему не затормозила машина - я не понимаю", - заявил обвиняемый.

Он сказал, что его автомобиль был неисправен.

Также обвиняемый заверил, что бросил свой Hummer, чтобы проверить состояние девочки.

"Я не снимаю с себя ответственности. Попытки скрыться не было. Есть фотографии, где я стою с телефоном... Я очень сожалею о случившемся", - добавил он.

Стоит отметить, что парень родился в 1995 году.

Напомним, в Печерской районе Киева Hummer сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Леси Украинки вечером во вторник, 24 июля. Девочка умерла в карете скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что отец водителя рассказал другую версию происшествия. Отец обвиняемого Олег Островский заявил, что его сын не ехал на красный сигнал светофора.

Кстати, у Кирилла Островского, который совершил смертельное ДТП на Hummer в Киеве, ранее уже были проблемы с законом.

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