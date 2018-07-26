В Киеве Hummer сбил ребенка: обнаружили еще одну жертву мажора

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Полиция не стала расследовать преступление

Журналисты выяснили, что у Кирилла Островского, который совершил смертельное ДТП на Hummer в Киеве, ранее уже были проблемы с законом. Об этом сообщают "Факты. ICTV".

Кирилл Островский, 23-летний водитель, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в Киеве, ранее участвовал в групповом избиении.

Инцидент произошел около года назад в одном из столичных супермаркетов. Островский набросился вместе со своими друзьями на мужчину, избил его и сломал ему нос.

Как утверждает потерпевший, за 9 месяцев следствие так и не сдвинулось с места, хотя было много свидетелей, а также в качестве доказательств можно было использовать камеры наблюдения супермаркета, которые зафиксировали драку. Но полицейские предпочли не найти виноватых.

В полиции эту информацию не комментируют.

Пострадавший киевлянин по имени Сергей считает, что если бы этому делу дали ход, то был бы шанс избежать трагической ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Видео: "Надзвичайні новини"

Кроме того, журналисты нашли дом на Оболони, где прописан Кирилл Островский, но соседи утверждают, что парень там не живет. В квартире проживает только бабушка Островского, которая очень гордится своим внуком.

Напомним, Кирилл Островский за рулем автомобиля Hummer совершил смертельный наезд на 10-летнюю девочку в Киеве.

Анастасия Артемова переходила дорогу по пешеходному переходу и на зеленый свет вместе с мамой и братом. Автомобиль снес девочку с дороги и протащил несколько десятков метров. Ребенок скончался.

Отец Кирилла Островского утверждает, что его сын был трезв и не мог поехать на красный свет светофора. Семья Островского намерена доказывать, что Кирилл совершил наезд не по своей вине.

Видео: video.rbc.ua