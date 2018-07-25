Водитель Hummer сбил девочку в Киеве: названо имя погибшей

Фото: Место ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

СМИ сообщили имя ребенка

В Киеве водитель внедорожника Hummer сбил на пешеходном переходе девочку. Погибшего ребенка звали Анастасия Артемова. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Погибшей было десять лет. После ДТП матери десятилетней Анастасии, которая является гражданкой Российской Федерации, стало очень плохо. Врачи и прохожие оказали ей необходимую помощь.

В столичной полиции отметили, что мать ребенка пока отказалась общаться с ними. Женщина обещала связаться позже.

Напомним, во вторник, 24 июля, в Печерском районе Киева водитель на внедорожнике Hummer совершил наезд на девочку. Авария произошла на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки. Ребенок погиб в карете скорой медицинской помощи. За рулем внедорожника был бывший боксер, директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения. По данным полиции, парень пытался сбежать с места аварии. Однако его отец – Олег Островский отрицает это.

Видео: Задержание Кирилла Островского (YouTube/informator.ua)

Ранее отец водителя рассказал другую версию происшествия. По его словам, Кирилл пытался затормозить и не допустить наезда на Анастасию.

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