Водій Hummer збив дівчинку в Києві: названо ім'я загиблої

Фото: Місце ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

ЗМІ повідомили ім'я дитини

У Києві водій позашляховика Hummer збив на пішохідному переході дівчинку. Загиблу дитину звали Анастасія Артемова. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Загиблій було десять років. Після ДТП матері десятирічної Анастасії, яка є громадянкою Російської Федерації, стало дуже погано. Лікарі і перехожі надали їй необхідну допомогу.

У столичній поліції відзначили, що мати дитини поки відмовилася спілкуватися з ними. Жінка обіцяла зв'язатися пізніше.

Нагадаємо, у вівторок, 24 липня, в Печерському районі Києва водій на позашляховику Hummer скоїв наїзд на дівчинку. Аварія сталася на пішохідному переході на бульварі Лесі Українки. Дитина загинула в кареті швидкої медичної допомоги. За кермом позашляховика був колишній боксер, директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження. За даними поліції, хлопець намагався втекти з місця аварії. Однак його батько - Олег Островський заперечує це.

Відео: Затримання Кирила Островського (YouTube / informator.ua)

Раніше батько водія розповів іншу версію події. За його словами, Кирило намагався загальмувати і не допустити наїзду на Анастасію.

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