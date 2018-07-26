У Києві Hummer збив дитину: виявили ще одну жертву мажора

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Поліція не стала розслідувати злочин

Журналісти з'ясували, що у Кирила Островського, який скоїв смертельне ДТП на Hummer в Києві, раніше вже були проблеми з законом. Про це повідомляють "Факти. ICTV".

Кирило Островський, 23-річний водій, який на смерть збив дівчинку на пішохідному переході в Києві, раніше брав участь у груповому побитті.

Інцидент стався близько року тому в одному зі столичних супермаркетів. Островський накинувся разом зі своїми друзями на чоловіка, побив його і зламав йому ніс.

Як стверджує потерпілий, за 9 місяців слідство так і не зрушило з місця, хоча було багато свідків, а також в якості доказів можна було використовувати камери спостереження супермаркету, які зафіксували бійку. Але поліцейські вважали за краще не знайти винних.

В поліції цю інформацію не коментують.

Постраждалий киянин на ім'я Сергій вважає, що якби цій справі дали хід, то був би шанс уникнути трагічної ДТП, в результаті якого загинула дитина.

Відео: "Надзвичайні новини"

Крім того, журналісти знайшли будинок на Оболоні, де прописаний Кирило Островський, але сусіди стверджують, що хлопець там не живе. У квартирі проживає лише бабуся Островського, яка дуже пишається своїм онуком.

Нагадаємо, Кирило Островський за кермом автомобіля Hummer скоїв смертельний наїзд на 10-річну дівчинку в Києві.

Анастасія Артемова переходила дорогу по пішохідному переходу і на зелений світло разом з мамою і братом. Автомобіль зніс дівчинку з дороги і протягнув кілька десятків метрів. Дитина померла.

Батько Кирила Островського стверджує, що його син був тверезий і не міг поїхати на червоне світло світлофора. Сім'я Островського має намір доводити, що Кирил здійснив наїзд не зі своєї вини.

Відео: video.rbc.ua