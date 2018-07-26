"Вибігли дві дитини": водій Hummer, який в Києві збив на смерть дівчинку, зробив заяву

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Обвинувачений Кирило Островський розповів свою версію події

Водій позашляховика Hummer, колишній боксер, директор і власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, який збив на смерть 10-річну Анастасію Артемову в Києві, розповів свою версію аварії. 26 липня під час засідання Шевченківського районного суду, на якому обирається запобіжний захід, Островський повідомив про несправність свого автомобіля. Про це повідомляє Newsone.

"Я їхав у другій смузі праворуч. У правій смузі стояв припаркований автомобіль. З-за машини, що стояла в правому ряду, вибігли дві дитини", - сказав Островський.

"Вибігли дуже швидко. Перша дитина встигла проскочити... Їхав я по відчуттях з помірною швидкістю. Чому не загальмувала машина - я не розумію", - заявив обвинувачений.

Він сказав, що його автомобіль був несправний.

Також обвинувачений запевнив, що кинув свій Hummer, щоб перевірити стан дівчинки.

"Я не знімаю з себе відповідальності. Спроби сховатися не було. Є фотографії, де я стою з телефоном... Я дуже шкодую про те, що трапилося", - додав він.

Варто відзначити, що хлопець народився у 1995 році.

Нагадаємо, в Печерському районі Києва Hummer збив на смерть дитину на пішохідному переході. Аварія сталася на бульварі Лесі Українки ввечері у вівторок, 24 липня. Дівчинка померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що батько водія розповів іншу версію події. Батько обвинуваченого Олег Островський заявив, що його син не їхав на червоний сигнал світлофора.

До речі, у Кирила Островського, який скоїв смертельне ДТП на Hummer в Києві, раніше вже мали проблеми з законом.

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