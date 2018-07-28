В Киеве Hummer сбил ребенка: водитель-убийца оказался родственником криминального авторитета (фото)

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

О родственных связях Кирилла Островского стало известно со слов инсайдера

Недавно появились подробности резонанстного ДТП в Киеве. Подозреваемым в смерти 10-летней девочки является Кирилл Островский — родственник судимого криминального авторитета и главаря ОПГ Саши Оболонского. Об этом сообщает "Обозреватель".

Согласно сведениям агентства, неизвестный источник сообщил, что мама 23-летнего водителя-убийцы является старшей сестрой вышеупомянутого криминального авторитета. Ранее сообщалось, что Кирилл Островский уже попадал в поле зрения полиции, однако остался безнаказанным.

Фото: Кирилл Островский и Саша Оболонский(obozrevatel.com)

Напомним, что Саша Оболонский был несколько раз судим, в том числе по ч. 1 ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Неизвестный источник передает, что Оболонский убил собственного отца. Благодаря наличию связей в правоохранительных структурах, по мнению инсайдера, он смог переквалифицировать дело на "убийство по неосторожности".

В феврале 2018-го года он был задержан по подозрению в мошенничестве на рынке недвижимости, как создатель преступной организации.

Еще одним отличием Оболонского стало неадекватное поведение на парковке. В 2016 году он поцарапал свой Bentley, посчитав виноватыми другие припаркованные автомобили, он порезал их колеса и скрылся. Факт правонарушения был зафиксирован на видеокамеры.

Следует напомнить, что задержанному за ДТП водителю Hummer объявлено еще одно подозрение.

После случившегося общественный деятель высказалась о ДТП с 23-летним водителем на Hummer.

Позднее мы сообщили, что появились новые подробности о погибшей девочке.

Видео: (video.rbc.ua)