У Києві Hummer збив дитину: водій-вбивця виявився родичем кримінального авторитета (фото)

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Про родинні зв'язки Кирила Островського стало відомо зі слів інсайдера

Нещодавно з'явилися подробиці резонанстного ДТП в Києві. Підозрюваним у вбивстві 10-річної дівчинки є Кирило Островський — родич судимого кримінального авторитета і ватажка ОЗУ Саші Оболонського. Про це повідомляє "Обозреватель".

Згідно з відомостями агентства, невідоме джерело повідомило, що мама 23-річного водія-вбивці є старшою сестрою вищезазначеного кримінального авторитета. Раніше повідомлялося, що Кирило Островський вже потрапляв у поле зору поліції, проте залишився безкарним.

Фото: Кирило Островський і Саша Оболонський(obozrevatel.com)

Нагадаємо, що Саша Оболонський був кілька разів засуджений, у тому числі за ч. 1 ст. 115 КК України "умисне вбивство". Невідоме джерело повідомляє, що Оболонський вбив власного батька. Завдяки наявності зв'язків у правоохоронних структурах, на думку інсайдера, він зміг перекваліфікувати справу на "вбивство з необережності".

У лютому 2018-го року він був затриманий за підозрою в шахрайстві на ринку нерухомості, як засновник злочинної організації.

Ще однією відмінністю Оболонського стала неадекватна поведінка на парковці. У 2016 році він подряпав свій Bentley, визнавши винними інші припарковані автомобілі, він порізав їх колеса і зник. Факт правопорушення був зафіксований на відеокамеру.

Слід нагадати, що затриманому за ДТП водієві Hummer оголошена ще одна підозра.

Після того, що сталося, громадський діяч висловилася про ДТП з 23-річним водієм на Hummer.

Пізніше ми повідомили, що з'явилися нові подробиці про загиблої дівчинки.

Відео: (video.rbc.ua)