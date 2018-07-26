"Потребовать открытого суда": общественный деятель высказалась о ДТП с 23-летним водителем на Hummer

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Общественный деятель считает, что дело не будут расследовать честно

Известный общественный деятель Лиза Богуцкая призвала украинцев выйти к генеральной прокуратуре Украины и потребовать справедливого расследования ДТП в Киеве, вследствие которого погибла 10-летняя девочка. Об этом Богуцкая написала на своей странице в Facebook.

Она напомнила жителям Украины о том, с чего начиналась Революция Достоинства и рассказала, что совсем недавно протест жителей в Грузии заставил уйти главного прокурора страны в отставку.

"Может кому-то что-то напомнит. А может кому-то разбудит инстинкт самосохранения. Начну цивилизованно, закончу с матами. Вспомните, с чего начался Майдан? Сколько версий я не слышала, основная - "побили наших детей". Люди вышли выразить свою ненависть к тем, кто позарился на святое. На жизнь и здоровье детей. Совсем недавно в Грузии революционные настроения и массовые протесты заставили главного прокурора страны уйти в отставку. А потом и весь кабмин. Все потому, что сын прокурора убил ровесника. Убил чьего-то сына", - написала Богуцкая.

Она призналась, что, когда смотрела видео после происшествия, где мама погибшей девочки кричала от боли, ей тоже стало плохо, так как ее собственная дочь также пострадала от ДТП, но виновник не был наказан.

"Когда я смотрела видео, где мама кричала от горя, мне стало плохо. Я врач, но мне стало плохо от материнской боли. Потому что я тоже мать. И потому что моя дочь тоже была под колесами автомобиля. И потому что мажор, который сбил мою дочь, не понес наказания", - сообщила общественный деятель.

Лиза Богуцкая призвала украинцев выйти к ГПУ, так как сомневается, что дело о смертельном ДТП будут расследовать честно. Она указала на то, что все дела, которые берет на личный контроль генеральный прокурор, не доводятся до конца. И уже сейчас отец виновника ДТП начал делать все, чтобы его сын не понес наказания.

"Сегодня Луценко взял дело этого мажора на личный контроль. Все, что Луценко берет под личный контроль- никогда не было раскрыто. И никогда не будет. Никогда! От слова "Луценко". Отец 23-х летнего "инвестора" и "директора холдинга" уже со слов сына рассказывает, что он совсем не виноват, что светофор еще не переключился, что перед переходом стоял грузовик и ничего не было видно, а девочка сама прыгнула под колеса...", - написала Богуцкая.

Она призвала всех представить себя на месте матери погибшей девочки и сказала, что сообщит о дате акции после результатов экспертизы.

"Мне все-равно, кто эта девочка. Россиянка, монголка, негритянка или украинка. Это ребенок. У вас есть дети? Представьте себя на месте этой убитой горем матери. Вашего! ребенка! Больше! Нет! Как только будут готовы результаты экспертизы- выйдем под ГПУ. О точной дате я сообщу позже", - сообщила общественный деятель.

Скриншот поста (facebook.com/liza.bogutskaya)

Напомним, стало известно об еще одном преступлении, которое совершил виновник ДТП в Киеве.

Видео: video.rbc.ua