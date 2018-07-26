"Вимагати відкритого суду": громадський діяч висловилася про ДТП з 23-річним водієм на Hummer

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Громадський діяч вважає, що справу не будуть розслідувати чесно

Відомий громадський діяч Ліза Богуцька закликала українців вийти до генеральної прокуратури України і вимагати справедливого розслідування ДТП в Києві, внаслідок якого загинула 10-річна дівчинка. Про це Богуцька написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала жителям України про те, з чого починалася Революція Гідності і розповіла, що зовсім недавно протест жителів у Грузії змусив піти головного прокурора країни у відставку.

"Може комусь щось нагадає. А може комусь розбудить інстинкт самозбереження. Почну цивілізовано, закінчу з матами. Згадайте, з чого почався Майдан? Скільки версій я не чула, основна - "побили наших дітей". Люди вийшли висловити свою ненависть до тих, хто зазіхнув на святе. На життя і здоров'я дітей. Зовсім недавно в Грузії революційні настрої і масові протести змусили головного прокурора країни піти у відставку. А потім і весь кабмін. Все тому, що син прокурора вбив ровесника. Убив чийогось сина", - написала Богуцька.

Вона зізналася, що, коли дивилася відео після події, де мама загиблої дівчинки кричала від болю, їй теж стало погано, так як її власна дочка також постраждала від ДТП, але винуватець не був покараний.

"Коли я дивилася відео, де мама кричала від горя, мені стало погано. Я лікар, але мені стало погано від материнської болю. Тому що я теж мати. Та тому що моя дочка теж була під колесами автомобіля. Та тому що мажор, який збив мою дочку, не поніс покарання", - повідомила громадський діяч.

Ліза Богуцька закликала українців вийти до ГПУ, оскільки сумнівається, що справа про смертельну ДТП будуть розслідувати чесно. Вона вказала на те, що всі справи, які бере на особистий контроль генеральний прокурор, не доводяться до кінця. І вже зараз батько винуватця ДТП почав робити все, щоб його син не поніс покарання.

"Сьогодні Луценко взяв справу цього мажора на особистий контроль. Все, що Луценко бере під особистий контроль - ніколи не було розкрито. І ніколи не буде. Ніколи! Від слова "Луценко". Батько 23-х річного "інвестора" і "директора холдингу" вже зі слів сина розповідає, що він зовсім не винен, що світлофор ще не переключився, що перед переходом стояла вантажівка і нічого не було видно, а дівчинка сама стрибнула під колеса...", - написала Богуцька.

Вона закликала всіх уявити себе на місці матері загиблої дівчинки і сказала, що повідомить про дату акції після результатів експертизи.

"Мені все одно, хто ця дівчинка. Росіянка, монголка, негритянка чи українка. Це дитина. У вас є діти? Уявіть себе на місці цієї вбитої горем матері. Вашої! Дитини! Більше! Немає! Як тільки будуть готові результати експертизи - вийдемо під ГПУ. Про точну дату я повідомлю пізніше", - повідомила громадський діяч.

Скріншот поста (facebook.com/liza.bogutskaya)

Нагадаємо, стало відомо про ще одному злочині, який скоїв винуватець ДТП в Києві.

Відео: video.rbc.ua