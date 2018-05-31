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"Вбивали і будемо вбивати": Забужко висловилася про бандитську стратегію РФ

STYLERLIFE        31.05.2018 - 11:12
Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)
Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Росія намагається "розхитати психіку" українського суспільства

Українська письменниця Оксана Забужко обурилася тим, що на засіданні РБ ООН російський дипломат Василь Небензя назвав загиблу на Донбасі 15-річну українку Дарину Каземирову "Дариною Комісаровою". Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Послухала трансляцію з РБ ООН (хто не слухав, лінк у першому коменті). Так ось, я - людина тренована, що таке зло і що таке Мордор - трохи "плавалі, знаєм", і на такого Небензю в принципі можу реаґувати, як на Discovery channel: репортаж з океанського дна. Але й мене пробило на спалах гніву - і навіть не від "Кримнашу", і не від того, як він "с особим цинізмом" "подав на стіл гарячим" щойно-заваленого Бабченка, - а від того, як уперто називав загиблу тореччанку Дашу Каземирову - Дашею КОМІСАРОВОЮ (і все-то їм, курвам, комісари сняться!). Тобто, навіть не потрудивсь удати повагу до жертви настільки, щоб запам'ятати ІМ'Я, - а тут-таки і її "переписав по-своєму": "утилізував", "віджав" уже мертву", - обурилася Забужко.

Вона зазначила, що таким чином Росія намагається "розхитати психіку" українського суспільства, якому намагаються нав'язати те, що Україна сама винна у цих подіях.

"Чи це професійна бандитська стратегія, чи фройдівська обмовка - меседж тут один: "да, убивали, убиваем і будем убивать, і с..ть на ваши могилы, и х вы нам сделаете! Здоровій психіці дуже тяжко змиритися з тим, що таке можливо (тріумф насильства взагалі тяжко спостерігати, в будь-якому вигляді, і приймати не можна, бо це розтліває!), - тож психіка шукає якогось виходу, вилити своє обурення. Чому ніхто не спиняє бандита?! Хто винен, що всі мовчать? Скільки це можна терпіти?.. і т.д", - зазначила Забужко.

Скріншот (facebook.com/oksana.zabuzhk)

Як раніше повідомлялося, Забужко розповіла, як Україні допоміг "привид Сталіна".

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