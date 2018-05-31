"Вбивали і будемо вбивати": Забужко висловилася про бандитську стратегію РФ

Росія намагається "розхитати психіку" українського суспільства

Українська письменниця Оксана Забужко обурилася тим, що на засіданні РБ ООН російський дипломат Василь Небензя назвав загиблу на Донбасі 15-річну українку Дарину Каземирову "Дариною Комісаровою". Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Послухала трансляцію з РБ ООН (хто не слухав, лінк у першому коменті). Так ось, я - людина тренована, що таке зло і що таке Мордор - трохи "плавалі, знаєм", і на такого Небензю в принципі можу реаґувати, як на Discovery channel: репортаж з океанського дна. Але й мене пробило на спалах гніву - і навіть не від "Кримнашу", і не від того, як він "с особим цинізмом" "подав на стіл гарячим" щойно-заваленого Бабченка, - а від того, як уперто називав загиблу тореччанку Дашу Каземирову - Дашею КОМІСАРОВОЮ (і все-то їм, курвам, комісари сняться!). Тобто, навіть не потрудивсь удати повагу до жертви настільки, щоб запам'ятати ІМ'Я, - а тут-таки і її "переписав по-своєму": "утилізував", "віджав" уже мертву", - обурилася Забужко.

Вона зазначила, що таким чином Росія намагається "розхитати психіку" українського суспільства, якому намагаються нав'язати те, що Україна сама винна у цих подіях.

"Чи це професійна бандитська стратегія, чи фройдівська обмовка - меседж тут один: "да, убивали, убиваем і будем убивать, і с..ть на ваши могилы, и х вы нам сделаете! Здоровій психіці дуже тяжко змиритися з тим, що таке можливо (тріумф насильства взагалі тяжко спостерігати, в будь-якому вигляді, і приймати не можна, бо це розтліває!), - тож психіка шукає якогось виходу, вилити своє обурення. Чому ніхто не спиняє бандита?! Хто винен, що всі мовчать? Скільки це можна терпіти?.. і т.д", - зазначила Забужко.

Скріншот (facebook.com/oksana.zabuzhk)

Як раніше повідомлялося, Забужко розповіла, як Україні допоміг "привид Сталіна".

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