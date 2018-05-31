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"Убивали и будем убивать": Забужко высказалась о бандитской стратегии РФ

STYLERLIFE        31.05.2018 - 11:12
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Россия пытается "расшатать психику" украинского общества

Украинская писательница Оксана Забужко возмутилась тем, что на заседании СБ ООН российский дипломат Василий Небензя назвал погибшую на Донбассе 15-летнюю украинку Дарью Каземирову "Дарьей Комиссаровой". Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Послушала трансляцию с СБ ООН (кто не слушал, ссылка в первом комменте). Так вот, я - человек тренированный, что такое зло и что такое Мордор - "плавали, знаем", и на такого Небензю в принципе могу реагировать, как на Discovery channel: репортаж с океанского дна. Но и меня пробило на вспышку гнева - и даже не "Крымнаш", и не от того, как он "с особым цинизмом" "подал на стол горячим" только-заваленного Бабченко, - а от того, как упорно называл погибшую тореччанку Дашу Каземирову - Дашей Комиссаровой (и все-то им, су*а, комиссары снятся!). То есть, даже не потрудился проявить уважение к жертве настолько, чтобы запомнить имя", - возмутилась Забужко.

Она отметила, что таким образом Россия пытается "расшатать психику" украинского общества, которому пытаются навязать то, что Украина сама виновата в данных событиях.

"Или это профессиональная бандитская стратегия, или фрейдовская оговорка - месседж здесь один: "да, убивали, убиваем и будем убивать, и с..ть на ваши могилы, и х вы нам сделаете!" Здоровой психике очень тяжело смириться с тем, что такое возможно (триумф насилия вообще тяжело наблюдать, в любом виде и принимать нельзя, потому что это растлевает!) - поэтому психика ищет какого-то выхода, вылить свое возмущение. Почему никто не останавливает бандита ?! Кто виноват, что все молчат? Сколько это можно терпеть? .. и т.д.", - отметила Забужко.

Скриншот (facebook.com/oksana.zabuzhk)

Как ранее сообщалось, Забужко рассказала, как Украине помог "призрак Сталина".

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