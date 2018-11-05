"Вбивають людей, яким не байдуже": у Хмельницькому відбулася акція пам'яті Гандзюк

Відео: YouTube / Поділля-центр

У місті Хмельницькому відбулася акція, присвячена пам'яті Катерини Гандзюк, яка померла в лікарні 4 листопада. Десять активістів і журналістів прийшли під стіни обласного управління Національної поліції, передає "Поділля-центр".

"Сьогодні пішла з життя хороша дівчина, яка в Україні боролася за справедливість. Вона саме представляла регіони, вона сама з Херсона. Ми, як активісти і колеги з інших регіонів не могла не вийти і не показати своє ставлення до подібних випадків. Тому що на сьогодні у цій справі затримано кілька осіб, але серед них немає замовника. І чому ми вийшли сьогодні під стіни нашого обласного управління, тому що ми не можемо говорити про якусь безпеку і в місті Хмельницькому", - сказала одна з активістів Олена Береза.

Акція пам'яті Катерини Гандзюк у Хмельницькому (скрін: YouTube / Поділля-центр)

Так, основною вимогою мітингувальників є об'єктивне розслідування нападу на Гандзюк.

"На сьогоднішній день знаходиться, кому замовити, знаходиться, кому виконати, але не знаходиться, кому розслідувати справу. Велика індиферентність і населення, і правоохоронних органів і влади - таке враження, що нікому нічого не потрібно. Вбивають, калічать, б'ють людей, яким не байдуже. Але залишаються без покарання ті, хто це зробив, - заявив активіст Артур Сторожук.

Акція пам'яті Катерини Гандзюк у Хмельницькому (скрін: YouTube / Поділля-центр)

Як повідомлялося раніше, в Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України (МВС) 4 наября відбулася акція пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Подібні заходи пройшли по всій Україні. У мережі піднялася хвиля скорботи радниці мера.

Напад на Катерину Гандзюк сталося вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

Раніше ми писали про те, що справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк розслідуватиме СБУ.

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Відео: РБК-Україна