"Убивают людей, которым не безразлично": в Хмельницком состоялась акция памяти Гандзюк

Видео: YouTube / Поділля-центр

В городе Хмельницкий состоялась акция, посвященная памяти Екатерины Гандзюк, скончавшейся в больнице 4 ноября. Десять активистов и журналистов пришли под стены областного управления Национальной полиции, передает "Поділля-центр".

"Сегодня ушла из жизни хорошая девушка, которая в Украине боролась за справедливость. Она как раз представляла регионы, она сама из Херсона. Мы, как активисты и коллеги из других регионов не могла не выйти и не показать свое отношение к подобным случаям. Потому что на сегодня в этом деле задержаны несколько человек, но среди них нет заказчика. И почему мы вышли сегодня под стены нашего областного управления, потому что мы не можем говорить о какой-нибуть безопасности и в городе Хмельницкий", - сказала одна из активистов Алена Береза.

Акция памяти по Екатерине Гандзюк в Хмельницком (скрин: YouTube / Поділля-центр)

Так, основным требованием митингующих является объективное расследование нападения на Гандзюк.

"На сегодняшний день находится, кому заказать, находится, кому выполнить, но не находится, кому расследовать дело. Большая индифферентность и населения, и правоохранительных органов, и власти - такое впечатление, что никому ничего не нужно. Убивают, калечат, бьют людей, которым не безразлично. Но остаются без наказания те, кто это сделал, - заявил активист Артур Сторожук.



Акция памяти по Екатерине Гандзюк в Хмельницком (скрин: YouTube / Поділля-центр)

Как сообщалось ранее, в Киеве у здания Министерства внутренних дел Украины (МВД) 4 наября состоялась акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Подобные мероприятия прошли по всей Украине. В сети также поднялась волна скорби по советнице мэра.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный ждал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

Ранее мы писали о том, что дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет расследовать СБУ.

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Видео: РБК-Украина