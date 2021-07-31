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Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: з'явилися нові деталі

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Харків, Субота 31 липня 2021 17:01
Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: з'явилися нові деталі Колаж РБК-Україна: з'явилися нові деталі вбивства 6-річної дівчинки під Харковом
Автор: Роман Мирончук

Днями в смт Старий Салтів Харківської області виявили тіло шестирічної дівчинки. Поліція підозрює в її вбивстві 13-річного сусіда. Зараз стало відомо, що Мирослава померла від удару по голові, який нанесли тупим предметом.

Про це розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, повідомляє "Перша столиця".

"Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал поки невідомі", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що дівчинку згвалтували, тому Чубенко запитали і про це. На що він відповів, що це стане ясно після експертизи, яка займе не менш як місяць.

Коли зникла Мирослава

Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: з'явилися нові деталі

6-річна дівчинка знайдена мертвою

Мати дитини помітила, що вона пропала 28 липня. Увечері дівчинка пішла гуляти і не повернулася додому. Сусідська дівчинка сказала, що вона пішла з 13-річним Богданом, з яким була знайома.

Тіло Мирослави з ознаками насильницької смерті виявили в одному з покинутих будинків. На тілі дівчинки були садна, також медики діагностували травму голови.

Що відомо про підозрюваного

Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: з'явилися нові деталі

Він живе в будинку загиблої на першому поверсі і часто грав з дітьми. При цьому мамі дівчинки це не подобалося, адже у них була занадто велика різниця у віці.

У соцмережах пишуть про те, що в одному з приватних дворів хлопець з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят.

Нагадаємо, родичі 6-річної вбитої дівчинки під Харковом згадали про її останній день.

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