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Вбивство Аркадія Бабченка: родина журналіста виховувала шістьох прийомних дітей (фото)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 09:08
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Після вбивства Бабченка діти залишилися сиротами

Родина російського журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили у Києві 29 травня, виховуває шістьох прийомних дітей. Про це повідомляє telegram-канал Методичка.

З шести прийомних дітей, троє доводяться один одному рідними братами і сестрами. Їх опікуном була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна, з якої діти досі живуть в орендованій трикімнатній квартирі.

На telegram-каналі зазначили, що сім'я Бабченків витягала цих дітей з дитячих будинків, де ті нікому не були потрібні.

Фото: Аркадій Бабченко та його родина (t.me/metodi4ka/1789)

"Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати білизну, серйозно відставали в розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. У кого-то був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а у однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, Світла не знала, що таке виноград", - сказано в повідомленні.

Фото: Аркадій Бабченко та його родина (t.me/metodi4ka/1789)

Сім'я Бабченків багато років виховувала дітей своїми скромними силами.

Бабченко, його дружина і мати збудували суворий розпорядок, щоб діти привчалися один одному допомагати. У будинку у кожної дитини з'явилися заняття і навчальні хобі (музика, танці, малювання, спорт).

Фото: Аркадій Бабченко та його родина (t.me/metodi4ka/1789)

Раніше повідомлялося, що журналісти почали власне розслідування вбивства Бабченка.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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