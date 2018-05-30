Убийство Аркадия Бабченко: семья журналиста воспитывала шестерых приемных детей (фото)

После убийства Бабченко дети остались сиротами

Семья российского журналиста Аркадия Бабченко, которого убили в Киеве 29 мая, воспитывает шестерых приемных детей. Об этом сообщает telegram-канал Методичка.

Из шести приемных детей, трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Их опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире.

На telegram-канале отметили, что семья Бабченко вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны.

Фото: Аркадий Бабченко и его семья (t.me/metodi4ka/1789)

"Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград", - сказано в сообщении.

Фото: Аркадий Бабченко и его семья (t.me/metodi4ka/1789)

Семья Бабченко много лет воспитывала детей своими скромными силами.

Бабченко, его жена и мать выстроили строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт).

Фото: Аркадий Бабченко и его семья (t.me/metodi4ka/1789)

Ранее сообщалось, что журналисты начали собственное расследование убийства Бабченко.

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