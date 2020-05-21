Вбивство дівчинки в Харкові: у справі з підозрюваною новий поворот

Вбивство 13-річної Христини П'янової під Харковом обростає новими подробицями. Зараз стало відомо, що головну підозрювану у справі - мати дівчинки Тетяну П'янову збираються відвезти на психіатричну експертизу в інший регіон.

Як повідомляють в поліції, зараз слідчі вирішують питання про те, чи потрібно перевозити жінку в Дніпро, де є спеціалізована клініка з сучасним обладнанням.

Зараз Тетяна П'янова як і раніше знаходиться під вартою.

Нагадаємо, що Тетяну П'янову затримала поліція, коли вона оголена йшла по трасі у Харків з відрізаною головою своєї 13-річної дочки Христини.

Кримінальне провадження було відкрито за статтею 115 КК України ("умисне вбивство"). Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Під час розгляду мати поводилася неадекватно і говорила, що її дочку звати Єва, а не Христина.

Адвокат підозрюваної намагався оскаржити обраний їй запобіжний захід і просила відправити П'янову під домашній арешт.

Засідання призначено на 28 травня.

Як ми раніше писали, з'явилися моторошні подробиці про матір дитини Тетяну. Сусіди розповіли деталі, що леденять душу