Вбивство дівчинки в Харкові: у справі з'явився новий підозрюваний

Під Харковом сталося страшне вбивство 11-річної Христини П'янової. Її матір Тетяну затримали оголену на дорозі з пакетом, в якому була голова дочки. Але зараз з'ясувалося, що у справі може бути ще один підозрюваний - це брат матері Тетяни, який є покійної дівчинці дядьком. Про домагання з боку родича розповів батько загиблої. Зазначається, що чоловік зловживав алкоголем і дозволяв собі вульгарні висловлювання на адресу школярки.

Про це в ефірі програми "Говорить Україна" розповів батько дівчинки Віталій Пономарьов.

"Тетяна мені сказала, що він домагався до дитини, коли вона була на роботі. Хоча і донька казала, що Антон був напівп'яний і пропонував їй, інтимні питання задавав: "Давай, Христинка, покажися, роздягнися. Ти що, соромишся переді мною?" – згадує рідний батько дівчинки.

Сусіди теж кажуть, що дядько дівчатка у п'яному стані дозволяв собі багато, але перевірка на поліграфі показала, що він говорить правду і про смерть племінниці дізнався тим нещасливим ранком.

"Антон пройшов поліграф, вів себе спокійно і в деталях розповідав про події. Стосовно розбещення: Антон не пам'ятає подібних фактів. Такі питання йому задавали, і реакції, які б говорили про те, що він приховує інформацію, не виявлено. Але виключати те, що в стані алкогольного сп'яніння подібні моменти були, ми не можемо", – сказав експерт-поліграфолог.

Вбивство Христини П'янової (відео: YouTube)

Як ми раніше писали, Христині П'яновій завдали смертельні удари різними ножами.