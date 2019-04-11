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Вбивство ювеліра в Києві: несподіваний поворот у справі

STYLERЖиття    11.04.2019 - 17:31
Вбивство ювеліра в Києві: несподіваний поворот у справі
Вбивство Кисельова в Києві - поліцейський вкрав пістолет з місця НП (колаж: РБК-Україна)

До вбивства Сергія Кисельова можуть бути причетні правоохоронці

У справі про вбивство ювеліра Сергія Кивеслева у Києві з'явилася нова інформація. ДБР почало розслідування щодо крадіжки поліцейським зброї і відеореєстратора з місця вбивства, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду.

Так, слідство встановило, що 5 березня співробітник Дніпровського районного відділу поліції таємно викрав пістолет, що належав потерпілому. Цей факт був виявлено після обшуку службового автомобіля поліцейського.

Зброю було знайдено на резиновому килимку під пасажирским сидінням авто. Це був пістолет "Форт-12" та магазин до нього з 13 патронами. Там же виявили і відеореєстратор CARPA з опломбованою картою пам'яті, який був знятий з внутрішньої частини вітрового скла авто.

Суд за клопотанням ДБР наклав арешт на ці предмети.

Вбивство ювеліра в Києві: несподіваний поворот у справі

Вбивство ювеліра Кисельова в Києві - поліцейський вкрав пістолет з місця злочину (Сергій Кисельов, фото: соцмережі)

Нагадаємо, Сергій Кисельов був застрелений у власному автомобілі в Дніпровському районі Києва 5 марта.

Пізніше повідомлялося, що загиблим виявився свідок у справі "діамантових прокурорів", який нібито раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими при обшуку у заступника прокурора Київської області Корнійця, також зникло кілька млн доларів і десятки кілограмів золота.

Пізніше в Генеральній прокуратурі України зробили заяву, що убитий Сергій Кисельов не був свідком по справі "діамантових прокурорів".

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