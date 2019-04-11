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Убийство ювелира в Киеве: неожиданный поворот в деле

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 17:31
Убийство ювелира в Киеве: неожиданный поворот в деле
Убийство Киселева в Киеве - полицейский украл пистолет с места ЧП (коллаж: РБК-Украина)

К убийству Сергея Киселева могут быть причастны правоохранители

В деле об убийстве ювелира Сергея Кивеслева в Киеве появилась новая информация. ГБР начало расследование относительно кражи полицейским оружия и видеорегистратора с места убийства, сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Так, следствие установило, что 5 марта сотрудник Днепровского районного отдела полиции тайно похитил пистолет, принадлежавший потерпевшему. Этот факт был обнаружен после обыска служебного автомобиля полицейского.

Оружие было найдено на резиновом коврике под пасажирским сидением авто. Это был пистолет "Форт-12" и магазин к нему с 13 патронами. Там же обнаружен и видеорегистратор CARPA с опломбированной картой-памяти, который был снят с внутренней части ветрового стекла авто.

Суд по ходатайству ГБР наложил арест на эти предметы.

Убийство ювелира в Киеве: неожиданный поворот в деле

Убийство ювелира Киселева в Киеве - полицейский украл пистолет с места преступления (Сергей Киселев, фото: соцсети)

Напомним, Сергей Киселев был застрелен в собственном автомобиле в Днепровском районе Киева 5 марта.

Позже сообщалось, что погибшим оказался свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров", который якобы ранее рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у заместителя прокурора Киевской области Корнийца, так же исчезло несколько млн долларов и десятки килограммов золота.

Позже в Генеральной прокуратуре Украины сделали заявление, что убитый Сергей Киселев не являлся свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

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