Вбивство Захарченко: у справі з'явилися нові деталі

Колаж РБК-Україна

Було встановлено, чому Захарченко поїхав в кафе "Сепар"

У справі про ліквідацію ватажка "ДНР" Олександра Захарченко з'явилися нові подробиці. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на один з Telegram-каналів.

Повідомляється, що вибухівка, яка була встановлена в кафе "Сепар" у Донецьку була обладнана спеціальною міні-камерою. Ця камера дозволяє ідентифікувати жертву, і дає можливість нанести удар точно.

Також з'ясувалося, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко не планував в той день відвідати кафе "Сепар", де стався вибух. Рішення про візит в кафе було прийнято спонтанно.

"Спочатку голова "ДНР" не направлявся в кафе "Сепар", і рішення про зміну маршруту було прийнято спонтанно – вже по дорозі, буквально за кілька хвилин до вибуху", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що ліквідація Захарченко була спланована аналогічно зі спробою замаху на главу "ДНР", яке відбулося взимку 2017 року в кафе "Пушкін". Під час замаху Олександр Захарченко вижив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в кафе "Сепар" в Донецьку, прогримів сильний вибух, в результаті якого загинув глава "ДНР" Олександр Захарченко і його охоронець. Також постраждало ще 12 осіб.

А також ми розповідали про те, що було встановлено, куди саме заклали бомбу в кафе "Сепар" в Донецьку.

Відео: РБК-Україна