Убийство Захарченко: в деле появились новые детали

Коллаж РБК-Украина

Было установлено, почему Захарченко поехал в кафе "Сепар"

В деле о ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко появились новые подробности. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на один из Telegram-каналов.

Сообщается, что взрывчатка, которая была установлена в кафе "Сепар" в Донецке была оборудована специальной мини-камерой. Эта камера позволяет идентифицировать цель, и дает возможность нанести удар точно.

Также выяснилось, что главарь "ДНР" Александр Захарченко не планировал в тот день посетить кафе "Сепар", где произошел взрыв. Решение о визите в кафе было принято спонтанно.

"Сначала глава "ДНР" не направлялся в кафе "Сепар", и решение об изменении маршрута было принято спонтанно – уже в пути, буквально за несколько минут до взрыва", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ликвидация Захарченко была спланирована аналогично с попыткой покушения на главу "ДНР", которое произошло зимой 2017 года в кафе "Пушкин". Во время покушения Александр Захарченко выжил.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в кафе "Сепар" в Донецке прогремел сильный взрыв, в результате которого погиб глава "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Также пострадало еще 12 человек.

А также мы рассказывали о том, что было установлено, куда именно заложили бомбу в кафе "Сепар" в Донецке.

Видео: РБК-Украина