Вбивця сестри Ноздровскої може вийти на волю вже в березні

Домагаючись справедливого вироку для вбивці своєї сестри, Ірина Ноздровская сама поплатилася життям

Дмитро Россошанський, засуджений на 7 років позбавлення волі за скоєння резонансного смертельного ДТП на Київщині, в результаті якого загинула сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровской, може вийти на свободу за амністією вже 27 березня 2018 року. Про це передає "Обозреватель".

Анастасія Ноздровская, донька вбитої правозахисниці Ірини, яка за життя домагалася покарання для обвинуваченого і поплатилася за це, розповіла, що прокуратура Київської області не внесла обтяжуючі обставини справи в обвинувальний акт. Зокрема, мова йде про те, що Дмитро Россошанський був у стані наркотичного сп'яніння на момент скоєння ДТП під час якого загинула Світлана Сапатинская.

"Це, а також той факт, що Россошанський не викликав медичну допомогу, є обтяжуючою обставиною", – розповіла Анастасія. Дочка загиблої правозахисниці передбачає, що прокуратура могла так вчинити навмисно, і звинувачує правоохоронців у недбалості.

Фото: Дмитро Россошанський (Ірина Ноздровська facebook)

Адвокат сім'ї Ірини Ноздровской Володимир Фурман повідомив, що якщо прокуратура не внесе зміни в звинувачувальний акт до наступного засідання суду, Дмитра Россошанському може вийти на свободу вже 27 березня.

Фото: Дмитро Россошанський (Анастасія Ноздровська Facebook)

Нагадаємо, аварія з Дмитром Россошанським сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів. Тоді під колесами авто загинула 26-річна Світлана Сапатинская.

Її інтереси в суді представляла сестра і правозахисниця Ірина Ноздровская, яку знайшли мертвою 1 січня 2018 року. Підозрюваним у вбивстві є батько Дмитра Россошанського Юрій.