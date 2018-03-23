Убийца сестры Ноздровской может выйти на волю уже в марте

Добиваясь справедливого приговора для убийцы своей сестры, Ирина Ноздровская сама поплатилась жизнью

Дмитрий Россошанский, осужденный на 7 лет лишения свободы за совершение резонансного смертельного ДТП на Киевщине, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, может выйти на свободу по амнистии уже 27 марта 2018 года. Об этом передает "Обозреватель".

Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины, которая при жизни добивалась наказания для обвиняемого и поплатилась за это, рассказала, что прокуратура Киевской области не внесла отягчающие обстоятельства дела в обвинительный акт. В частности, речь идет о том, что Дмитрий Россошанский был в состоянии наркотического опьянения на момент совершения ДТП во время которого погибла Светлана Сапатинская.

"Это, а также тот факт, что Россошанский не вызвал медицинскую помощь, является отягчающим обстоятельством", – рассказала Анастасия. Дочь погибшей правозащитницы предполагает, что прокуратура могла так поступить намеренно, и обвиняет правоохранителей в халатности.

Фото: Дмитрий Россошанский (Ірина Ноздровська facebook)

Адвокат семьи Ирины Ноздровской Владимир Фурман сообщил, что если прокуратура не внесет изменения в обвинительный акт до следующего заседания суда, Дмитрия Россошанского может выйти на свободу уже 27 марта.

Фото: Дмитрий Россошанский (Анастасія Ноздровська Facebook)

Напомним, авария с Дмитрием Россошанским произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов. Тогда под колесами авто погибла 26-летняя Светлана Сапатинская.

Ее интересы в суде представляла сестра и правозащитница Ирина Ноздровская, которую нашли мертвой 1 января 2018 года. Подозреваемым в убийстве является отец Дмитрия Россошанского Юрий.