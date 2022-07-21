Вчені назвали повсякденну звичку, яка допоможе знизити ризики смертності на 20%

Автори наукової роботи стверджують, що ті, хто читав понад три з половиною годин на тиждень, жили приблизно на 23 місяці (трохи менше двох років) довше, ніж люди, які не читали.

За словами вчених, збільшення тривалості життя не залежить від статі, рівня добробуту, освіти або здоров’я.

Вони додали, що читачі книг зазнали 20% зниження ризику смертності за 12 років спостереження у порівнянні з тими, хто не читав книг.

За їхніми словами, аналіз показав, що будь-який рівень читання книг дає значно більшу перевагу у виживанні, ніж читання періодичних видань.

Зокрема, читання книг було ефективнішим, ніж звичайне читання, наприклад, газет.

Одна з теорій говорить, що розум подібний м’язу, який потрібно тренувати і розтягувати, щоб залишатися здоровим. Оскільки читання тренує цей м’яз, воно зберігає його сильним протягом більш тривалого проміжку часу.

Автори кажуть, що це тому, що читання книги залучає більше когнітивних здібностей і дає "перевагу виживанню завдяки захоплюючій природі, яка допомагає підтримувати когнітивний статус".

Відзначається, що, оскільки наразі немає ліків проти деменції, щорічно від недоумства помирає близько 67 тис. осіб. Цього достатньо, щоб заповнити великий футбольний стадіон.