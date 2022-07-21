Ученые назвали повседневную привычку, которая поможет снизить риски смертности на 20%

Авторы научной работы утверждают, что те, кто читал более трех с половиной часов в неделю, жили примерно на 23 месяца (чуть меньше двух лет) дольше, чем люди, которые не читали.

По словам ученых, увеличение продолжительности жизни не зависит от пола, уровня достатка, образования или здоровья.

Они добавили, что читатели книг испытали 20% снижение риска смертности за 12 лет наблюдения по сравнению с теми, кто не читал книг.

По их словам, анализ показал, что уровень чтения книг дает значительно больше преимуществ в выживании, чем чтение периодических изданий.

В частности, чтение книг было более эффективным, чем обычное чтение, например, газет.

Одна из теорий гласит, что ум подобен мышце, которую нужно тренировать и растягивать, чтобы оставаться здоровым. Поскольку чтение тренирует эту мышцу, оно сохраняет ее сильной в течение более длительного промежутка времени.

Авторы говорят, что это потому, что чтение книги привлекает больше когнитивных способностей и дает "преимущество выживанию благодаря захватывающей природе, которая помогает поддерживать когнитивный статус".

Отмечается, что, поскольку пока нет лекарств против деменции, ежегодно от слабоумия умирает около 67 тыс. человек. Этого достаточно, чтобы заполнить большой футбольный стадион.