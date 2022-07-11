Вчені назвали найшкідливіше для здоров'я людини м'ясо: у списку опинилася індичка

Практично всі дослідники у своїх висновках з приводу м'яса сходяться в одному - червоне м'ясо будь-якого виду шкідливо для організму у великих кількостях.

Однак м'ясо птиці вважається дієтичним і при вживанні 2-3 рази в тиждень сильного шкоди здоров'ю не завдає.

Французькі вчені провели масштабний аналіз різних досліджень, щоб з'ясувати реакцію організму на м'ясо. Протягом 20 років вони аналізували раціон харчування 110 тисяч осіб. Найважливішим стало одна умова - додавати 100 г м'яса на одну порцію в день.

При такому раціоні харчування ризик смертності зростав на 13%. Додаткова порція м'яса в день підвищувала ризик вже на 20%. Якщо м'ясо замінювали іншими продуктами - ризик істотно знижувався.

Вживання горіхів замість червоного м'яса знижував ризик смертності на 19%. М'ясо птиці замість свинини знижувало ризик на 14%. Заміна м'яса на молочні продукти та бобові знижував планку ризику смертності на 10%, А риба - на 7%.

Найшкідливішою м'ясною стравою вчені назвали смажену курку. Виявляється, саме цей продукт був причиною спалахів отруєння і захворювань шлунка.

На другому місці за шкідливістю фахівці називають яловичий фарш, на третьому розташувалися м'ясо індички, свинячий стейк і ковбаса.

Але самі згубні наслідки для організму можуть завдати три види м'яса - це свинина, баранина і яловичина. Особливо, якщо порція перевищує 160 г в день.

У свинині міститься гормон росту, який провокує запалення і набухання тканин. Баранину категорично не можна їсти людям похилого віку і тим, хто більш артритом. Баранина сприяє накопиченню бактерій на кістках, якщо вживати її часто та у великих кількостях.

Однак вчені дотримуються думки, що будь-яке м'ясо в помірних кількостях не здатне завдати значної шкоди здоров'ю. Рекомендована доза - не більше 100 г на одну порцію два-три рази на тиждень.

Крім того, експерти рекомендують віддавати перевагу стравам, в яких не використовується жарка, велика кількість жирів і спецій.