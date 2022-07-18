Вчені назвали спецію, яка збільшує ризик передчасної смерті

Британський фонд серця виступив із застереженням про те, що звичка підсолювати їжу за столом пов’язана зі схильністю людей ранньої смерті.

Дослідження показують, що у людей, які завжди додають сіль у свої страви, ризик передчасної смерті на 28% вищий, ніж у тих, хто ніколи чи рідко додає цю спецію.

Зокрема, нові розрахунки, проведені Школою громадської охорони здоров’я та тропічної медицини Тулейнського університету в Новому Орлеані свідчать, що одна людина з кожних ста, яка додає сіль, може померти молодою.

За словами вчених, до 50 років тривалість життя жінок та чоловіків, які мають звичку додавати сіль у їжу, скорочується на 1,5 та 2,28 роки.

Усім людям потрібна певна кількість натрію в нашому раціоні, але її надлишок може призвести до високого кров’яного тиску, що, своєю чергою підвищує ризик серцевого нападу та інсульту.

Скільки солі не нашкодить організму

Для дорослої людини та дітей від 11 років рекомендована кількість солі становить 5 г на добу.

Діти не повинні їсти багато солі, оскільки їхні нирки не до кінця розвинені для її перероблення:

від 1 до 3 років слід їсти не більше 2 г солі на день (0,8 г натрію)

від 4 до 6 років - не більше 3 г солі на день (1,2 г натрію)

7-10 років - не більше 5 г солі на день (2 г натрію)

немовлятам до 1 року взагалі рекомендовано споживати менше 1 г солі на день.

Звичайно, надмірне вживання солі здатне завдати шкоди навіть практично здоровій людині. Однак існує категорія пацієнтів, яким вкрай рекомендовано обмеження солі, до них відносяться: