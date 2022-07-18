Ученые назвали специю, которая увеличивает риск преждевременной смерти

Ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые добавляют больше соли в пищу за столом, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти.
Об этом пишет ScienceDaily.
Британский фонд сердца выступил с предостережением, что привычка подсаливать еду за столом связана со склонностью людей ранней смерти.
Исследования показывают, что у людей, которые всегда добавляют соль в свои блюда, риск преждевременной смерти на 28% выше, чем у тех, кто никогда или редко добавляет эту специю.
В частности, новые расчеты, проведенные Школой общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане свидетельствуют, что один человек из каждых ста, который добавляет соль, может умереть молодым.
По словам ученых, до 50 лет продолжительность жизни женщин и мужчин, которые имеют привычку добавлять соль в пищу, сокращается на 1,5 и 2,28 года.
Всем людям нужно определенное количество натрия в нашем рационе, но его избыток может привести к высокому кровяному давлению, что, в свою очередь повышает риск сердечного приступа и инсульта.
Для взрослого человека и детей от 11 лет рекомендуемое количество соли составляет 5 г в сутки.
Дети не должны есть много соли, поскольку их почки не до конца развиты для ее переработки:
Конечно, чрезмерное употребление соли способно нанести вред даже практически здоровому человеку. Однако существует категория пациентов, которым крайне рекомендовано ограничение соли, к ним относятся:
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