Ученые назвали специю, которая увеличивает риск преждевременной смерти

Британский фонд сердца выступил с предостережением, что привычка подсаливать еду за столом связана со склонностью людей ранней смерти.

Исследования показывают, что у людей, которые всегда добавляют соль в свои блюда, риск преждевременной смерти на 28% выше, чем у тех, кто никогда или редко добавляет эту специю.

В частности, новые расчеты, проведенные Школой общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане свидетельствуют, что один человек из каждых ста, который добавляет соль, может умереть молодым.

По словам ученых, до 50 лет продолжительность жизни женщин и мужчин, которые имеют привычку добавлять соль в пищу, сокращается на 1,5 и 2,28 года.

Всем людям нужно определенное количество натрия в нашем рационе, но его избыток может привести к высокому кровяному давлению, что, в свою очередь повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Сколько соли не навредит организму

Для взрослого человека и детей от 11 лет рекомендуемое количество соли составляет 5 г в сутки.

Дети не должны есть много соли, поскольку их почки не до конца развиты для ее переработки:

от 1 до 3 лет следует есть не более 2 г соли в день (0,8 г натрия)

от 4 до 6 лет - не более 3 г соли в день (1,2 г натрия)

7-10 лет - не более 5 г соли в день (2 г натрия)

младенцам до 1 года вообще рекомендовано потреблять менее 1 г соли в день.

Конечно, чрезмерное употребление соли способно нанести вред даже практически здоровому человеку. Однако существует категория пациентов, которым крайне рекомендовано ограничение соли, к ним относятся: