Вчені виявили несподівану користь алкоголю

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Головне, знати міру і пити маленькими порціями

Вчені з Гарвардського університету стверджують, що помірне споживання алкоголю має користь для здоров'я організму. Головне - знати міру і пити невеликими порціями, передають російські ЗМІ.

Зв'язок між споживанням алкоголю і попаданням людей в лікарні був встановлений після того, як вчені проаналізували дані, зібрані за сім років спостережень за станом понад 20 тисяч чоловік.

Ті, які вживали невеликі порції алкоголю, потрапляли в лікарні значно рідше, ніж непитущі або алкоголіки. За словами фахівців, споживання алкоголю не є таким вже серйозним фактором загрози для здоров'я.

Експерти ООН не раз переконували, що алкогольні напої навіть у малих кількостях підвищували ймовірність розвитку онкологічних захворювань і хвороб серця.

Однак під час нового дослідження вчені встановили, що споживання алкоголю далеко не завжди сприяє виникненню хвороб серця і судин, хоча випивка на рівні понад 48 грамів спирту щодня дійсно являла собою серйозну загрозу. Люди, які споживали алкоголь у даному обсязі, на 74% частіше виявлялися в реанімації з серцевими нападами, і на 36% частіше захворювали раком.

Автори роботи попереджають, що цим дослідженням зовсім не схвалюють факт споживання алкоголю. Однак, наприклад, етиловий спирт може перешкоджати формуванню тромбів, знижуючи ризик розвитку ішемії. У той же час алкоголь підвищує тиск у судинах, збільшуючи загрозу виникнення інсульту.

Нагадаємо, що у Вінницькій області кіберполиция блокувала розповсюдження алкоголю. Як наголошується, в злочинну групу входили п'ятеро людей. Вони працювали протягом останнього року. Використовуючи підконтрольні веб-ресурси, зловмисники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного податку.

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