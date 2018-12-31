Ученые обнаружили неожиданную пользу алкоголя

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Главное, знать меру и пить маленькими порциями

Ученые из Гарвардского университета утверждают, что умеренное потребление алкоголя имеет пользу для здоровья организма. Главное - знать меру и пить небольшими порциями, передают российские СМИ.

Связь между потреблением алкоголя и попаданием людей в больницы была установлена после того, как ученые проанализировали данные, собранные за семь лет наблюдений за состоянием более 20 тысяч человек.

Те, которые употребляли небольшие порции алкоголя, попадали в больницы значительно реже, чем полные трезвенники или алкоголики. По словам специалистов, потребление алкоголя не является таким уж серьезным фактором угрозы для здоровья.

Эксперты ООН не раз убеждали, что алкогольные напитки даже в малых количествах повышали вероятность развития онкологических заболеваний и болезней сердца.

Однако во время нового исследования ученые установили, что потребление алкоголя далеко не всегда способствует возникновению болезней сердца и сосудов, хотя выпивка на уровне более 48 граммов спирта ежедневно действительно представляла собой серьезную угрозу. Люди, которые потребляли алкоголь в данном объеме, на 74% чаще оказывались в реанимации с сердечными приступами, и на 36% чаще заболевали раком.

Авторы работы предупреждают, что этим исследованием вовсе не одобряют факт потребления алкоголя. Однако, например, этиловый спирт может препятствовать формированию тромбов, снижая риск развития ишемии. В то же время алкоголь повышает давление в сосудах, увеличивая угрозу возникновения инсульта.

Напомним, что в Винницкой области киберполиция блокировала распространение алкоголя. Как отмечается, в преступную группу входили пятеро людей. Они работали в течении последнего года. Используя подконтрольные веб-ресурсы, злоумышленники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного налога.

Мы писали, что в Николаеве полиция изъяла фальсифицированный алкоголь на 2 млн гривен.

РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции.