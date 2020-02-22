ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені показали унікальні місця Чорнобильської зони: яскраві фото

STYLERЖиття    22.02.2020 - 08:30
Вчені показали унікальні місця Чорнобильської зони: яскраві фото
Чорнобильська зона взимку 2020 (колаж: РБК-Україна)

Чорнобильська зона стала місцем "відпочинку" для флори і фауни

Чорнобильська зона відчуження знову дивує природними красотами, рідкісними, як для нашої країни, так і для всього світу. Тут, попри всі сумні прогнози, природа відновлюється подалі від агресивного втручання людини. На Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з'явилися нові фото, зроблені в унікальних для цієї місцевості лісах.

На знімках видно, що з-під снігу, який подекуди ще зберігся в Чорнобильській зоні відчуження, проглядають червоні ягоди журавлини.

Вчені, які працюють в біосферному заповіднику, порівнюють ці ліси з фінськими або карельськими (регіон в РФ на кордоні з Фінляндією).

"У північно-східній частині Чорнобильського заповідника збереглися бореальні ліси з моховими болотами. Тут ліси дійсно схожі на фінські або карельські. На зеленому сфагновому килимку можна відшукати журавлину. Цю ягоду любить не тільки людина, але й будь-який звір або птах", - сказано в повідомленні прес-служби заповідника.

Вчені показали унікальні місця Чорнобильської зони: яскраві фотоВчені показали унікальні місця Чорнобильської зони: яскраві фото

Рослини Чорнобильської зони (фото: Сергій Жила, facebook.com/zapovidnyk2018)

У зоні ЧАЕС затримали понад 30 сталкерів із початку року Чорнобильська зона 2020: на фото потрапили унікальні тварини
Новини України Чорнобиль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся