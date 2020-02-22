Вчені показали унікальні місця Чорнобильської зони: яскраві фото

Чорнобильська зона взимку 2020 (колаж: РБК-Україна)

Чорнобильська зона стала місцем "відпочинку" для флори і фауни

Чорнобильська зона відчуження знову дивує природними красотами, рідкісними, як для нашої країни, так і для всього світу. Тут, попри всі сумні прогнози, природа відновлюється подалі від агресивного втручання людини. На Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з'явилися нові фото, зроблені в унікальних для цієї місцевості лісах.

На знімках видно, що з-під снігу, який подекуди ще зберігся в Чорнобильській зоні відчуження, проглядають червоні ягоди журавлини.

Вчені, які працюють в біосферному заповіднику, порівнюють ці ліси з фінськими або карельськими (регіон в РФ на кордоні з Фінляндією).

"У північно-східній частині Чорнобильського заповідника збереглися бореальні ліси з моховими болотами. Тут ліси дійсно схожі на фінські або карельські. На зеленому сфагновому килимку можна відшукати журавлину. Цю ягоду любить не тільки людина, але й будь-який звір або птах", - сказано в повідомленні прес-служби заповідника.

Рослини Чорнобильської зони (фото: Сергій Жила, facebook.com/zapovidnyk2018)