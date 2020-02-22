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Ученые показали уникальные места Чернобыльской зоны: яркие фото

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 08:30
Ученые показали уникальные места Чернобыльской зоны: яркие фото
Чернобыльская зона зимой 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Чернобыльская зона стала местом "отдыха" для флоры и фауны

Чернобыльская зона отчуждения вновь удивляет природными красотами, редкостными, как для нашей страны, так и для всего мира. Здесь, несмотря на все печальные прогнозы, природа восстанавливается вдали от агрессивного вмешательства человека. На Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника появились новые фото, сделанные в уникальных для этой местности лесах.

На снимках видно, что из-под снега, который местами еще сохранился в Чернобыльской зоне отчуждения, проглядывают красные ягоды клюквы.

Ученые, работающие в биосферном заповеднике, сравнивают эти леса с финскими или карельскими (регион в РФ на границе с Финляндией).

"В северо-восточной части Чернобыльского заповедника сохранились бореальные леса с моховыми болотами. Здесь леса действительно похожи на финские или карельские. На зеленом сфагновом коврике можно отыскать клюкву. Эту ягоду любит не только человек, но и любой зверь или птица", - сказано в сообщении пресс-службы заповедника.

Ученые показали уникальные места Чернобыльской зоны: яркие фотоУченые показали уникальные места Чернобыльской зоны: яркие фото

Растения Чернобыльской зоны (фото: Сергей Жила, facebook.com/zapovidnyk2018)

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