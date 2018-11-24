Вчені розповіли, які "здорові" продукти можуть нашкодити організму

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На думку експертів, продукти, які традиційно вважають корисними, можуть сильно нашкодити організму

Вчені не сидять на місці, і на цей раз на порталі "Здоров'я та Краса цілодобово" опублікували дані кількох незалежних досліджень, в яких описується, наскільки шкідливими можуть бути навіть так звані здорові продукти. Зокрема мова піде про червоне вино, рис, мед і навіть вівсянці.

Червоне вино, як стверджує Олена Миловидова, лікар-імунолог, містить у собі не тільки антиоксидантні компоненти поліфенолів, які благотворно впливають на роботу серцево-судинної системи, але і діоксид сірки. А вдихання парів, що містять отруйний сірчаний газ небезпечно для легень – він провокує напади бронхіальної астми.

А ось співробітники Гарвардської школи громадського здоров'я виявили, що білий рис так само не нешкідливий. Регулярне вживання цього продукту істотно підвищує шанси захворіти на цукровий діабет 2-го ступеня.

Додали ложку дьогтю в бочку меду. Справа в тому, що мед сам по собі володіє високим глікемічним індексом, iз-за чого він дуже шкідливий для зубів. За словами стоматолога Віктора Єлісєєва, здатність меду псувати зубну емаль перевершує навіть цукор.

Не пройшли стороною і вівсянку. Як вдалося з'ясувати, у вівсяній крупі міститься фитиновая кислота, яка гальмує засвоєння кальцію в кишечнику. Особливо небезпечно регулярне вживання цього продукту жінкам старше 45 років, так як в цьому віці різко зростає ризик остеопорозу.

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Відео: РБК-Україна