Ученые рассказали, какие "здоровые" продукты могут навредить организму

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По мнению экспертов, продукты, которые традиционно считают полезными, могут сильно навредить организму

Ученые не сидят на месте, и на этот раз на портале "Здоровье и Красота круглосуточно" опубликовали данные нескольких независимых исследований, в которых описывается, насколько вредными могут быть даже так называемые здоровые продукты. В частности речь пойдет о красном вине, рисе, меде и даже овсянке.

Красное вино, как утверждает Елена Миловидова, врач-иммунолог, содержит в себе не только антиоксидантные компоненты полифенолов, которые благотворно влияют на работу сердечнососудистой системы, но и диоксид серы. А вдыхание паров, содержащих ядовитый серный газ опасно для легких – он провоцирует приступы бронхиальной астмы.

А вот сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья обнаружили, что белый рис так же не безвреден. Регулярное употребление этого продукта существенно повышает шансы заболеть сахарным диабетом 2-ой степени.

Добавили и ложку дегтя в бочку меда. Дело в том, что мед сам по себе обладает высоким гликемическим индексом, из-за чего он очень вреден для зубов. По словам стоматолога Виктора Елисеева, способность меда портить зубную эмаль превосходит даже сахар.

Не прошли стороной и овсянку. Как удалось выяснить, в овсяной крупе содержится фитиновая кислота, которая тормозит усвоение кальция в кишечнике. Особенно опасно регулярное употребление этого продукта женщинам старше 45 лет, так как в этом возрасте резко возрастает риск остеопороза.

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Видео: РБК-Украина