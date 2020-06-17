Вчені розповіли, що може врятувати чоловіків від облисіння

Німецькі вчені з Єнського Університету імені Шіллера розповіли, як чоловікам уберегтися від раннього облисіння. Як виявилося, звичайний зернової кави може сприяти тому, що втрачати волосся чоловіча стать буде значно пізніше.

Фахівці з'ясували, що в настирливому напої містяться речовини, які прискорюють ріст волосяних фолікулів. Для того, щоб в цьому переконатися, вчені помістили волосся в ємкість, де містився кави. У ході експерименту з'ясувалося, що кофеїн продовжив цикл життя волосся. Про це пише Health.info.

Цікаво, що волосся поміщали в пробірки з різним вмістом кофеїну, щоб краще зрозуміти, залежить вплив від концентрації. Виявилося, що воно безпосередньо від цього залежить. Однак, науковці кажуть, що це не означає, що потрібно вживати якомога більше цього напою, а також робити його особливо міцним.

За словами фахівців, чоловікам, які мають схильність до облисіння варто не тільки вживати каву всередину, але і втирати в голову подрібнені кавові зерна.

Це може знизити ймовірність облисіння, а також захистити шкіру від випадіння волосся. Також рекомендується робити кавові маски, вони будуть мати зміцнюючий ефект.

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